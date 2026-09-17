NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 17.09.2016 wurden Columbia Sportswear-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Columbia Sportswear-Anteile bei 53,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Columbia Sportswear-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,977 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 57,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 617,44 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 617,44 USD entspricht einer Performance von +6,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at