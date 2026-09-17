Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Columbia Sportswear-Investment
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 17.09.2016 wurden Columbia Sportswear-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Columbia Sportswear-Anteile bei 53,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Columbia Sportswear-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,977 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 57,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 617,44 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 617,44 USD entspricht einer Performance von +6,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.
Analysen zu Columbia Sportswear Co.
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Sportswear Co.
|49,20
|-0,81%