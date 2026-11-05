NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Columbia Sportswear-Aktie an diesem Tag 104,69 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investierten, hätten nun 0,955 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 67,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,25 Prozent verkleinert.

Columbia Sportswear war somit zuletzt am Markt 3,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at