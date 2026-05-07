Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Columbia Sportswear-Investment 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Sportswear-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Columbia Sportswear-Papier an diesem Tag 64,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,468 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 63,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,86 Prozent abgenommen.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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