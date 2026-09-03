NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Sportswear-Einstiegs gewesen.

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,87 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,354 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 56,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,03 Prozent.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at