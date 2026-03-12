Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Profitable Columbia Sportswear-Anlage?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr verloren
Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 78,73 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,016 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 55,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 045,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,54 Prozent.
Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,90 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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