NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Sportswear-Einstiegs gewesen.

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 78,73 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,016 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 55,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 045,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,54 Prozent.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at