NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Sportswear-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,28 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,556 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 96,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,82 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,83 Prozent abgenommen.

Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at