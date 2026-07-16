NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,00 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 102,041 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 456,12 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 15.07.2026 auf 63,27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 35,44 Prozent.

Am Markt war Columbia Sportswear jüngst 3,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at