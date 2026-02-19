Columbia Sportswear Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren angefallen
Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,03 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,854 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 061,41 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 18.02.2026 auf 64,28 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,39 Prozent.
Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
