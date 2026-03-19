NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Comcast-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Comcast-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Comcast-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,565 Comcast-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 28,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,85 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 103,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at