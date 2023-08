NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Comcast-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.08.2018 wurden Comcast-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,241 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 45,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 273,37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27,34 Prozent.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 186,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at