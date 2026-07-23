Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Frühes Investment
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Comcast-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 40,27 USD. Bei einem Comcast-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,483 Comcast-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comcast-Aktie auf 23,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 41,59 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Comcast belief sich jüngst auf 84,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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