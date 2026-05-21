Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Investment 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comcast gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Comcast-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Comcast-Papiers betrug an diesem Tag 32,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Comcast-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,035 Comcast-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 24,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,50 Prozent.

Der Börsenwert von Comcast belief sich jüngst auf 88,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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