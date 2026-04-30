Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Investition im Blick 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comcast-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Comcast-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 38,84 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,575 Anteilen. Die gehaltenen Comcast-Anteile wären am 29.04.2026 68,90 USD wert, da der Schlussstand 26,76 USD betrug. Mit einer Performance von -31,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Comcast-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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