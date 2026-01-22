NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Comcast eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Comcast-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,147 Comcast-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 044,28 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 21.01.2026 auf 28,89 USD belief. Damit wäre die Investition um 4,43 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 102,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at