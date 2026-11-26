Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Profitables Comcast-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren verloren
Am 26.11.2016 wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,46 USD. Bei einem Comcast-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,080 Comcast-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comcast-Aktien wären am 25.11.2026 79,25 USD wert, da der Schlussstand 25,73 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 20,75 Prozent.
Comcast war somit zuletzt am Markt 90,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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