Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Comcast-Performance
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comcast-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 42,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 234,925 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 23,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 574,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44,25 Prozent vermindert.
Insgesamt war Comcast zuletzt 86,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|19,95
|-0,09%