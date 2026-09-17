Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Performance 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comcast-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 42,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 234,925 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 23,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 574,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44,25 Prozent vermindert.

Insgesamt war Comcast zuletzt 86,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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