NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Comcast eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,823 Comcast-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 44,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,24 Prozent.

Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 88,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at