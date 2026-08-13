NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Comcast-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,234 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,36 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 12.08.2026 auf 25,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,64 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Comcast zuletzt 91,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at