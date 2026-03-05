Comcast Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Comcast-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 34,95 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 28,610 Comcast-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 32,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 918,09 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 8,19 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Comcast belief sich zuletzt auf 111,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
