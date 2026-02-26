NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Comcast Aktie
Das Comcast-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Comcast-Papier an diesem Tag 32,95 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,035 Comcast-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,44 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 25.02.2026 auf 30,79 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,56 Prozent.
Zuletzt verbuchte Comcast einen Börsenwert von 113,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
