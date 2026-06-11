Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Profitable Comcast-Anlage?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comcast-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,48 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,392 Comcast-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,31 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 10.06.2026 auf 23,97 USD belief. Mit einer Performance von -18,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Comcast wurde am Markt mit 85,11 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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