NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Comcast-Aktien gewesen.

Am 03.09.2016 wurde das Comcast-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 31,06 USD. Bei einem Comcast-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,220 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Comcast-Aktien wären am 02.09.2026 86,33 USD wert, da der Schlussstand 26,81 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 86,33 USD entspricht einer negativen Performance von 13,67 Prozent.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 93,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at