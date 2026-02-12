Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

Comcast-Investmentbeispiel 12.02.2026 16:04:35

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Comcast-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,97 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,010 Comcast-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 32,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 649,94 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,01 Prozent verringert.

Comcast wurde jüngst mit einem Börsenwert von 116,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

