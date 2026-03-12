NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Comcast-Aktien gewesen.

Am 12.03.2021 wurde das Comcast-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 53,60 USD. Bei einem Comcast-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,574 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Comcast-Aktien wären am 11.03.2026 5 703,56 USD wert, da der Schlussstand 30,57 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 703,56 USD entspricht einer negativen Performance von 42,96 Prozent.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 109,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at