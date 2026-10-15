Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Lohnendes Comcast-Investment?
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Comcast-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 41,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,431 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 51,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,05 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 51,18 USD, was einer negativen Performance von 48,82 Prozent entspricht.
Comcast wurde am Markt mit 74,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|19,47
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.