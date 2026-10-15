NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Comcast-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Comcast-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 41,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,431 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 51,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,05 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 51,18 USD, was einer negativen Performance von 48,82 Prozent entspricht.

Comcast wurde am Markt mit 74,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at