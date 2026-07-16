Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Profitable Comcast-Anlage?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Comcast-Papier an diesem Tag 32,30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 309,636 Comcast-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (23,49 USD), wäre die Investition nun 7 273,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,27 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Comcast zuletzt 82,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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