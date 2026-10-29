Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Lohnende Comcast-Investition?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Comcast-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Comcast-Papier investiert hätte, hätte er nun 344,263 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 21,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 425,75 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 25,74 Prozent.
Am Markt war Comcast jüngst 76,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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