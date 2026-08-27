NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Comcast-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Comcast-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 55,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Comcast-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,318 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 4 877,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,23 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 96,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at