NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren angefallen

Die Comcast-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 29,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 344,486 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 8 591,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,09 Prozent.

Am Markt war Comcast jüngst 88,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at