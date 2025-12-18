Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Comcast-Investment
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,965 Comcast-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 59,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,43 Prozent.
Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 108,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
