Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Commerce Bancshares-Investment
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,809 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,53 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 20.11.2026 auf 52,87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 148,53 USD, was einer positiven Performance von 48,53 Prozent entspricht.
Commerce Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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