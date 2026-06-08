Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Lukrativer Commerce Bancshares-Einstieg?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,334 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 176,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,89 Prozent vermehrt.
Alle Commerce Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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