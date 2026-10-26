Commerce Bancshares Aktie

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WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Commerce Bancshares-Performance 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Commerce Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Commerce Bancshares-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 326,170 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 56,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 288,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,88 Prozent gesteigert.

Commerce Bancshares wurde am Markt mit 8,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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