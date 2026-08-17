Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Langfristige Investition 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Commerce Bancshares-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Commerce Bancshares-Papier an diesem Tag 43,68 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,892 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (60,27 USD), wäre die Investition nun 1 379,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,97 Prozent zugenommen.

Commerce Bancshares war somit zuletzt am Markt 8,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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