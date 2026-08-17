Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Langfristige Investition
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Commerce Bancshares-Papier an diesem Tag 43,68 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,892 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (60,27 USD), wäre die Investition nun 1 379,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,97 Prozent zugenommen.
Commerce Bancshares war somit zuletzt am Markt 8,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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