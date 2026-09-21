Commerce Bancshares Aktie

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WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Profitable Commerce Bancshares-Anlage? 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51,74 USD. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,933 Commerce Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,35 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 18.09.2026 auf 57,09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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