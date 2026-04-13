Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Commerce Bancshares-Investition? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Commerce Bancshares gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 27,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 35,753 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 1 804,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,48 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerce Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerce Bancshares Inc. 50,91 0,85% Commerce Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen