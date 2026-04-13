Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Profitable Commerce Bancshares-Investition?
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13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 27,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 35,753 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 1 804,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,48 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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