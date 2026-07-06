Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Hochrechnung
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,985 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 2 030,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,03 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,02 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|58,45
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.