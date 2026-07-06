NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerce Bancshares-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,985 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 2 030,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,03 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,02 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at