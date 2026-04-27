Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Commerce Bancshares-Anlage im Blick
|
27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,095 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 50,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,92 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 5,92 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Commerce Bancshares einen Börsenwert von 7,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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