NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerce Bancshares-Papier bei 39,49 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 25,320 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 55,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 393,61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,36 Prozent.

Commerce Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at