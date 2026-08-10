NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Commerce Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 57,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,737 Commerce Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,60 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 07.08.2026 auf 59,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,60 Prozent vermehrt.

Der Commerce Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at