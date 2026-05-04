Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Rentables Commerce Bancshares-Investment?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren gekostet
Am 04.05.2021 wurde die Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Commerce Bancshares-Papier an diesem Tag bei 62,40 USD. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,026 Commerce Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 833,81 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 01.05.2026 auf 52,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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