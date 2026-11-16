Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Profitabler Commerce Bancshares-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 16.11.2021 wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerce Bancshares-Papier bei 57,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 173,032 Anteile im Depot. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Papiere wären am 13.11.2026 9 644,79 USD wert, da der Schlussstand 55,74 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 3,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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