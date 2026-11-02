NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Commerce Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Anteile wären am 30.10.2026 109,85 USD wert, da der Schlussstand 55,06 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at