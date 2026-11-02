Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Lohnendes Commerce Bancshares-Investment?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Anteile wären am 30.10.2026 109,85 USD wert, da der Schlussstand 55,06 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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