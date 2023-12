NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.12.2020 wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 183,779 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2023 9 573,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,27 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

