NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Das Commerce Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,642 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 49,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,11 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at