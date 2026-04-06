Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Frühes Investment
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Commerce Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,642 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 49,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,11 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|49,97
|0,18%