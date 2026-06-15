NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Commerce Bancshares gewesen.

Am 15.06.2025 wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 57,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,304 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 965,90 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 12.06.2026 auf 55,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,41 Prozent verringert.

Der Commerce Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 8,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at