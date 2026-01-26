Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

Commerce Bancshares-Investition 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Commerce Bancshares-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62,86 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 159,091 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 8 465,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,35 Prozent verringert.

Alle Commerce Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

