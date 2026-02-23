NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 60,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,641 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 88,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,34 Prozent.

Commerce Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

