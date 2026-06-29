Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

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Hochrechnung 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: Wäre eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commerce Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Commerce Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Commerce Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,714 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,03 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 26.06.2026 auf 57,79 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 99,03 USD, was einer negativen Performance von 0,97 Prozent entspricht.

Am Markt war Commerce Bancshares jüngst 8,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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