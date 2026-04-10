NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Commercial Vehicle Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,272 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 09.04.2026 432,01 USD wert, da der Schlussstand 3,99 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 332,01 Prozent angezogen.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at