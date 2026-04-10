Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Commercial Vehicle Group-Investment? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Commercial Vehicle Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,272 Commercial Vehicle Group-Aktien. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 09.04.2026 432,01 USD wert, da der Schlussstand 3,99 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 332,01 Prozent angezogen.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commercial Vehicle Group Inc. 3,26 -2,98% Commercial Vehicle Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen